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بعد حجزها للحكم.. تعرف على 3 تهم رئيسية تواجه 30 متهمًا بـ"عنف المطرية"

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:00 ص
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 3 تهم رئيسية تواجه 30 متهمًا بـ"عنف المطرية" المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
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وصلت محاكمة 30 متهماً، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، إلى محطتها قبل النهائية، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بعد حجز الدعوى لجلسة لـ26 ديسمبر للحكم، وتوجد مجموعة من التهم تواجه المتهمين منها:

 

1 ـ تهمة القتل العمد والشروع فيه

عقوبة القتل العمد بقانون العقوبات تصل للإعدام شنقًا، كما يعاقب المشارك فيها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى للجريمة.

 

2 ـ تهمة حيازة أسلحة

يوجه بعض المتهمون تهم حيازة أسلحة وذخيرة، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على: يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2، وهى الأسلحة غير المششخنة".

 

كما نصت  على: عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3.

 

3 ـ تخريب الممتلكات العامة

ووضع المشرع المادة 90 من عقوبات، والتى تنص على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة.

 

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.


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