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بعد احتجاجات "السترات الصفراء".. الحكومة البلجيكية تخفض أسعار الوقود اليوم

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:15 ص
بعد احتجاجات "السترات الصفراء".. الحكومة البلجيكية تخفض أسعار الوقود اليوم شارل ميشيل رئيس الحكومة البلجيكية
كتب: أحمد علوى
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أعلنت مدرية الطاقة البلجيكية خفض سعر البنزين فى محطات الوقود البلجيكية بدءاً من اليوم.

وسينخفض سعر البنزين 95 فى المضخة ب 3.7 سنت ليبلغ 1.3950 يورو للتر.

ويصبح سعر بنزين 98 هو 1.4780 يورو للتر الواحد اى بانخفاض (0.041 يورو)

ويذكر أن وسائل الإعلام البلجيكية، كانت قد اعلنت إن ثلث محطات الوقود فى إقليم والونيا البلجيكيى تعانى من نقص فى الوقود بسبب احتجاجات "السترات الصفراء" فى بلجيكا أيضا على غرار الجارة الفرنسية على ارتفاع أسعار الوقود فى بلجيكا.

وقال أوليفييه نيرينك، المدير الفنى للاتحاد البلجيكى للتجارة فى الوقود (برافكو)، أن 400 محطة وقود عانت من نقص فى المواد البترولية ومع ذلك، فأن الوضع يمكن أن يتغير من ساعة إلى ساعة، ويعتمد ذلك على التجديد والإفراج عن البنية التحتية".

 

وأضاف "يستمر الاحتجاج فى الوقت الراهن، ونحاول التركيز على الحوار لزيادة وعى المحتجين ببعض الحقائق، بما فى ذلك الحاجة إلى الوقود لخدمات الطوارئ" ومع ذلك ، لدى "برافكو" بدائل فى حالة النقص الحاد، مثل القدرة على مرافقة الشاحنات لتجديد أو تحرير المخزونات الاستراتيجية. "ولكن هذا هو حل آخر نلجأ اليه إذا بقى الحال على ماهو عليه".

 

 


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