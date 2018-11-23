"بسبب 15 جنيها".. طالب الإعلام لم يلتفت لتعليمه وسرق سائق بالإكراه

كتب سليم على

"طول عمرك بتتبطر على النعمة" لسان حال عم عنتر صابر، العامل البسيط الذى سخر حياته ومجهوده من أجل الصرف على تعليم ابنه ومساعدته فى الزواج من من اختارها قلبه، ليحظى بمستقبل أفضل منه، إلا أن رؤيته خلف القضبان جعلته يتذكر عبارات ابنه فى جميع الأزمات التى مر بها، وأنه دائما ناقم على حياته، فبدلا من أن يساعده كان يتخلى عنه ويفعل أى شئ يخطر بباله من أجل توفير المال.. طاهر ابن الـ26 عاما لم يلتفت إلى تعليمه الجيد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وزوجته حب عمره وعمله، وترك نفسه للشيطان ورفقة أصدقاء السوء، ليقوم بأفعال مشينة وصلت إلى حد السرقة بالإكراه.

يقف طاهر خلف القضبان والدموع تنجرف من عينيه وهو يسمع نطق حكم محكمة جنايات الجيزة، التى عاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة سائق عن طريق الإكراه برفقة صديقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11547 لسنة 2016 جنايات قسم الوراق، أن المتهم طاهر عنتر صابر أحمد، 26 سنة، طالب بكلية الإعلام، والصديق محمد عبد الحميد، 24 سنة، طالب "صدر حكم بشأنه"، قاموا بايقاف على عبد الحميد أحمد، 34 سنة، سائق، حال سيره بالطريق العام، استوقفه المتهمان وطالباه بنقلهما لمكان بعيد، وما أن خلا بهما عن أعين المارة، أشهر الأول بوجهه سلاح نارى "مسدس" والثانى سلاح أبيض "ساطور" وتعديا عليه بالضرب، قاصدين من ذلك سرقته كرها عنه، وتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته، والاستيلاء على الهاتف النقال خاصته و15 جنيها ولاذا بالفرار.

يقول حسام السيد ملازم شرطة أمام هيئة المحكمة، أنه حال تواجده بالطريق العام استغاث به المجنى عليه لنجدته من قيام المتهمين بسرقته كرها عنه فتمكن من ضبطهما، وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول على سلاح نارى "مسدس" ومبلغ نقدى "15 جنيها" ، وبتفتيش الثانى عثر على سلاح أبيض "ساطور"، وعزى قصدهما من ذلك سرقة المجنى عليه كرها عنه.