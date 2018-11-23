video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"بسبب 15 جنيها".. طالب الإعلام لم يلتفت لتعليمه وسرق سائق بالإكراه

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:21 ص
"بسبب 15 جنيها".. طالب الإعلام لم يلتفت لتعليمه وسرق سائق بالإكراه محكمة- أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

"طول عمرك بتتبطر على النعمة" لسان حال عم عنتر صابر، العامل البسيط الذى سخر حياته ومجهوده من أجل الصرف على تعليم ابنه ومساعدته فى الزواج من من اختارها قلبه،  ليحظى بمستقبل أفضل منه، إلا أن رؤيته خلف القضبان جعلته يتذكر عبارات ابنه فى جميع الأزمات التى مر بها، وأنه دائما ناقم على حياته، فبدلا من أن يساعده كان يتخلى عنه ويفعل أى شئ يخطر بباله من أجل توفير المال.. طاهر ابن الـ26 عاما لم يلتفت إلى تعليمه الجيد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وزوجته حب عمره وعمله، وترك نفسه للشيطان ورفقة أصدقاء السوء، ليقوم بأفعال مشينة وصلت إلى حد السرقة بالإكراه.

يقف طاهر خلف القضبان والدموع تنجرف من عينيه وهو يسمع نطق حكم محكمة جنايات الجيزة، التى عاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة سائق عن طريق الإكراه برفقة صديقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11547 لسنة 2016 جنايات قسم الوراق، أن المتهم طاهر عنتر صابر أحمد، 26 سنة، طالب بكلية الإعلام، والصديق محمد عبد الحميد، 24 سنة، طالب "صدر حكم بشأنه"، قاموا بايقاف على عبد الحميد أحمد، 34 سنة، سائق، حال سيره بالطريق العام، استوقفه المتهمان وطالباه بنقلهما لمكان بعيد، وما أن خلا بهما عن أعين المارة، أشهر الأول بوجهه سلاح نارى "مسدس" والثانى سلاح أبيض "ساطور" وتعديا عليه بالضرب، قاصدين من ذلك سرقته كرها عنه، وتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته، والاستيلاء على الهاتف النقال خاصته و15 جنيها ولاذا بالفرار.

يقول حسام السيد ملازم شرطة أمام هيئة المحكمة، أنه حال تواجده بالطريق العام استغاث به المجنى عليه لنجدته من قيام المتهمين بسرقته كرها عنه فتمكن من ضبطهما، وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول على سلاح نارى "مسدس" ومبلغ نقدى "15 جنيها" ، وبتفتيش الثانى عثر على سلاح أبيض "ساطور"، وعزى قصدهما من ذلك سرقة المجنى عليه كرها عنه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطلين سرقا لاب توب و10 آلاف جنيه من شقة بدار السلام

4 استخدامات لتقنية التعرف على الوجه.. الحماية من السرقة أحدثها

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة أدوات كهربائية من عقار بمدينة بدر

سرقة سائق

سرقة بالاكراه

سرقة

طالب الاعلام

اصدقاء السوء

قسم الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الداخلية

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة