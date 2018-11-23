بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد الروضة بشمال سيناء

كتب إبراهيم حسان

يقدم اليوم السابع، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الروضة بمركز بئر العبد فى محافظة شمال سيناء، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للحادث الإرهابى الذى شهدته المدينة.

ويلقى خطبة الجمعة بمسجد الروضة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كما يؤدى شعائر صلاة الجمعة، عددا من الوزراء بالحكومة منهم محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور سعيد عامر، نائبا عن شيخ الأزهر الشريف واللواء يحيى الحميلي قائد قوات شرق القناة.

يشارك فى الزيارة إلى قرية الروضة بشمال سيناء، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.