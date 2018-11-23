انقطاع التيار الكهرباء بقرى المنوفية عقب سقوط الأمطار

المنوفية _ محمد فتحى

تعرضت بعض قرى مراكز محافظة المنوفية، لانقطاع التيار الكهربائى وذلك عقب سقوط الأمطار اليوم بمعظم أنحاء المحافظة، نتيجة الطقس السيئ التى تشهدها محافظات الجمهورية اليوم.

ومن جانبة أكد مصدر بالكهرباء بمحافظة المنوفية أن انقطاع الكهرباء يرجع إلى سوء الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة من سقوط أمطار على أسلاك الضغط العالى مما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

وأضاف المصدر أن فرق الصيانة تقوم على الفور لعمل الصيانة على خطوط الضغط العالى الرئيسية من اجل عودة التيار الكهربائى مرة آخرى فى حالة تلقى البلاغ، مؤكد أن العاملين فى الكهرباء بالمحافظة يعملون على قدم وساق من أجل إعادة التيار مرة آخرى.

كانت موجة من الطقس السيئ قد اجتاحت معظم مراكز محافظة المنوفية وخاصة قرى الريف وذلك حال سقوط أمطار غزيرة الأمر الذى أدى إلى حدوث من برك من المياه، وذلك لعدم وجود صرف صحى بينما شهدت مدن المحافظة قيام مسئولى مجالس المدن بنشل المياه عبر سيارات الكسح فى مناطق تجمع المياه خوفا من حدوث شلل مرور يعوق الحركة المرورية .