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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:16 ص
خالد صلاح
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انخفاض عدد السكان فى بكين لأول مرة منذ 20 عاما

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:11 ص
انخفاض عدد السكان فى بكين لأول مرة منذ 20 عاما الرئيس الصينى شى جين بينج
شنغهاى (رويترز)
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن عدد سكان العاصمة الصينية بكين انخفض فى 2017 لأول مرة منذ 20 عاما.

 

وأضافت الوكالة فى ساعة متأخرة أمس الخميس أن عدد المقيمين بصفة دائمة بلغ 21.707 مليون نسمة العام الماضى وهو ما يقل 22 ألفا عن العدد فى العام السابق.

 

وذكرت شينخوا نقلا عن المؤتمر الشعبى للمدينة أن عدد السكان بالأحياء الحضرية الستة فى بكين انخفض ثلاثة فى المئة عما كان عليه عام 2016.

 

وتبذل سلطات بكين جهودا للحد من النمو السكانى فى إطار مساعيها لمعالجة الازدحام المرورى وقلة الموارد وارتفاع أسعار السكن.

 

وارتفع عدد سكان بكين بمقدار الثلثين منذ عام 1998 فى حين زاد استهلاك الطاقة بأكثر من المثلين وزاد عدد السيارات لثلاثة أمثاله. وفى عام 2016 قالت بكين إنها ستتخذ إجراءات بحيث لا يزيد عدد سكانها عن 23 مليون نسمة بحلول نهاية العقد الحالى.

 

وفى حين تسعى مدن كبرى مثل بكين وشنغهاى للحد من النمو السكاني، تتخذ الصين ككل خطوات لتعزيز معدلات المواليد التى انخفضت عام 2017 ومن المتوقع أن تزداد انخفاضا هذا العام.

 

ومن المتوقع وفقا لبيانات نشرتها العام الماضى الرابطة الصينية للأمن الاجتماعي، وهى جماعة بحثية، أن يبلغ عدد المسنين فى الصين 400 مليون بحلول نهاية عام 2035 ارتفاعا من نحو 240 مليونا هذا العام، مما يضع الخدمات الصحية وصناديق معاشات التقاعد تحت ضغط شديد.

 


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