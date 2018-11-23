انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر انتظام الحركة الملاحية بموانيها الست بالثلاث محافظات "السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء" وعدم تأثر الموانئ بسوء الأحوال الجوية.

ويشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة ثلاث سفن و هى محبة و الحرية و نما اكسبريس بينما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينتين آيلة وبريدج كما تغادر العبارة القاهرة من ميناء الغردقة.

وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديرى الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.