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اليوم.. وصول جثمان الصيدلى المقتول بالسعودية وصرف مستحقاته

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:46 ص
اليوم.. وصول جثمان الصيدلى المقتول بالسعودية وصرف مستحقاته الصيدلى أحمد طه
كتب محمود راغب
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يصل إلى أرض الوطن صباح اليوم الجمعة، جثمان الصيدلي المصرى أحمد طه حسن المنخلى، الذى قتل علي يد مواطن سعودى بمدينة جازان فى المملكة العربية السعودية، وذلك على طائرة الخطوط الجوية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.

وأشار إلى أن المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة  عثمان رمضان أكد في تقريره أنه تم تحويل مكافأة نهاية الخدمة وباقي مستحقات الصيدلي لذويه  بناءً علي توكيل رسمي، منوها إلي أن القنصلية تتابع سير التحقيقات الجارية بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة، ووجهت الشكر إلي المسئولين السعوديين بمنطقة جازان علي المشاعر الطيبة والتعاون الصادق، وللقائمين علي  مجموعة صيدليات النهدي ، مما أسهم بشكل كبير في سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمستحقات المتوفي وشحن الجثمان.

وأعرب الوزير مجددا عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وقامت المجموعة المالكة للصيدلية التى كان يعمل بها الصيدلى المقتول،  بنشر بيان  صادر عن وزارة الصحة السعودية، وذلك في جميع فروعها متضمنا " أن أي اعتداء علي الممارس الصحي لفظيا أو جسديا، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلي 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال".

كان وزير القوى العاملة، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة ، بمجرد علمه بالحادث بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية ، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية .

يذكر أن الصيدلى المصرى أحمد طه حسن، كان قد قتل مساء الخميس 15 نوفمبر الجاري، بسبع طعنات على يد مواطن سعودى بمنطقة جازان. 

 

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