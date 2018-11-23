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المرور يضبط 7765 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:39 ص
المرور يضبط 7765 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

 

وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7765 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 103 مخالفة تجاوز سرعات و 2048 مخالفة نموذج 125.

 

كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 30 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،و80 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 43 دراجة بخارية وسيارة.

 

 

 


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