video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المحرصاوى: كلمة الإمام الأكبر بالمولد النبوى سيسطرها التاريخ بحروف من نور

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:10 م
المحرصاوى: كلمة الإمام الأكبر بالمولد النبوى سيسطرها التاريخ بحروف من نور د. محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب- لؤى على
إضافة تعليق

أشاد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إمام المسلمين، حول التأكيد على السنة النبوية ثانى مصدر من مصادر التشريع، وذلك خلال إحتفالية المولد النبوى الشريف، التى عقدت تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن التاريخ سيتوقف أمامها كثيرا وسيسطر كلماتها بحروف من نور.

وأوضح رئيس الجامعة، أن كلمة فضيلة الإمام الأكبر تؤكد أن مؤسسة الأزهر الشريف، هى قبلة العلم وكعبة العلماء، إضافة إلى أنها الصخرة التى تتحطم عليها كل دعاوى التطرف الفكرى، كما أوضح رئيس الجامعة أن العالم كله يشهد بقيمة وقامة الأزهر الشريف، من خلال إرسال طلابا وافدين من أكثر من 108 دولة حول العالم للدراسة بالأزهر الشريف، وقد وثقت به دول العالم كمؤسسة علمية وسطية معتدلة تنشر التسامح فى ربوع الدنيا وتنبذ جميع أشكال الفكر المتطرف وتتبرأ منه.

وأضاف أن ما يميز جامعة الأزهر أنها تجمع بين علوم الدين والدنيا، مشيرا إلى أن الجامعة كما أثبتت نجاحها وريادتها بالنسبة للكليات النظرية والحاصلة على الجودة، فهي كذلك متميزة في الكليات العملية، مدللا على ذلك بحصول كلية طب البنات على الجودة والاعتماد من بين كليات الطب في الجامعات الأخرى عام 2014، ثم أعقب ذلك  اعتماد كلية طب البنين وطب الأسنان بنات، إضافة لكليات عملية أخرى تم اعتمادها  من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما دلل على تميز الجامعة بفوز مكتب تيكو الأزهر بالمركز الأول على الجامعات المصرية، خلال مشاركته في المعرض الدولي الخامس للابتكار الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصوله على الميدالية الذهبية بجانب فوز الدكتور محمد جلال، رئيس قسم هندسة البترول والتعدين بهندسة الأزهر، بجائزة أفضل بحث علمي حول طريقه مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وحصوله على ميدالية ذهبية إضافة لميداليات ذهبية، وأخرى  فضية فاز بها مشروع بحثى تقدم به طلاب الجامعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شيخ الأزهر وقيادات مسيحية ويهودية وبوذية يوقعون بيان أبوظبى لحماية الأطفال

شيخ الأزهر: شريعة الإسلام تقضى للأم المسيحية أو اليهودية بحضانة طفلها المسلم

جامعة الأزهر

الإمام الأكبر

المولد النبوى

محمد المحرصاوى

أحمد الطيب




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة