المالية: إنهاء 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطنى الأهلى وسداد 100 مليون جنيه للدولة

كتب - أحمد يعقوب

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي خاصة بضريبة الدمغة يرجع تاريخها إلى أكثر من عشرين سنة مضت ، وقد تم سداد مبلغ 100 مليون جنيه مصري للخزانة العامة للدولة جراء هذه التسوية.

وقال " معيط " أن البنك استفاد من المبادرات التي قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، وكذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر و الذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي ، والذي كانت بنوده أساسا لفض النزاع أمام لجان أنهاء المنازعات ، علاوة على القانون رقم 174 لسنة2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و 70% و 50% .

وتابع " معيط " أن النسبة التي استفاد منها البنك في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هى 90% ، حيث كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه مصري ، تم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة وسداد 100 مليون جنيه ، مؤكدا أنه تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية خاصة بضريبة الدمغة .

واستطرد " وزير المالية " أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي تقديراً للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومى كونه محركاً رئيسياً لعجلة الانتاج، ومساهماً محورياً في النهضة الاقتصادية التى تتضافر كافة الجهود لتحقيقها. مشيرا الي ان هناك عدد كبيرا من المؤسسات التجاريه الخدميه و المصرفيه بالاضافه الي بعض المؤسسات و الانديه الرياضيه قد حققت اكبر استفاده ممكنه بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التاخير و الضريبه الاضافيه عند سداد اصل الدين و تمتعت بالاعفاء من مقابل التاخير و الغرامات .

و اكد وزير الماليه ان الفرصه ما زالت متاحه للمؤسسات و المموليين بالاسراع في الاستفاده من هذه المبادره.

ومن جانبه أكد "محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي " أن هذه المبادرات تعد خطوات جادة وغير مسبوقة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر ، والبنك المركزي المصري حيث أسرعت البنوك ومنها بنك QNB الأهلي في الموافقة على بروتوكول ضريبة الدمغة لسرعة إنجاز طلبات التصالح أمام لجان انهاء النزاع المختصة وبالتالي الاستفادة من أعلى نسب تجاوز عن غرامة التأخير في ظل القوانين المصدرة في هذا الصدد.

و اشاد الديب بالدور الفعال لمصلحه الضرائب و الجهد المبذول ، مشيدا بروح الفريق والجدية والرغبة في إنهاء النزاع والسرعة في الإنجاز من جانب لجنة إنهاء النزاع ، واللجنة العليا لفض النزاع ، ومركز كبار الممولين .

وقال " أسامة توكل مستشار وزير المالية " إنه قد تم توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين وزارة المالية وكل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة فيما بينها، وذلك من منطلق قيام وزارة المالية بواجبها نحو رعاية حقوق الممولين فى إطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة على السواء، ووضع أطر وقواعد واضحة للتحاسب الضريبى مع البنوك.

و اكد توكل على ان وزاره الماليه متمثله في مصلحه الضرائب حريصه علي تخفيف العبء علي الممولين و المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون اعباء

واكد على ان قانون التجاوز عن غرامات التاخير فرصة لن تتكرر امام المؤسسات والشركات الذين لديهم غرامات تاخير تماثل اصل الدين و احيانا تزيد و بالتالي فان التجاوز عن هذا العبء و سداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات و الممولين باعتبارها مبادره حقيقيه تعكس فكر الدوله للانطلاق و اعطاء فرصه لتوسيع الانشطه مما يسهم في زياده فرص العمل و توسع النشاط الاقتصادي و رفع معدلات النمو و التشغيل

وقال " عبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين " أن هذه البروتوكولات بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر تهدف إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2018الصادر بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتفعيلاً لما أراده المشرع من هذا القانون لإنهاء المنازعات الضريبية التى أثقلت كاهل القضاء ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات،وذلك بهدف حث كل من الممولين ومصلحة الضرائب على معالجة المنازعات القائمة أو التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أوالطعن للتوصل إلى طريقة مقبولة منهما لإنهاء المنازعة من خلال إطار قانونى يحفظ حقوق البنك والخزانةالعامة.

وأضاف " سامح بدري رئيس القطاع المالي لبنك قطر الوطنى الأهلي " أن هذا الإنجاز الذي تم بين البنك و مصلحة الضرائب المصرية إنما جاء برهاناً واضحاً علي إيمان وزارة المالية بدور البنوك في بناء الإقتصاد المصري ، و التي ينبغي أن تنطلق إليه بالبناء و التنمية غير مكبلة بأية نزاعات مالية تعرقل خطواتها و تقيد ميزانياتها و تشغلها عن مهامها الأساسية .

و أثني ماجد صبحي خبير الضرائب بالبنك علي ما قدمته لجنة إنهاء النزاع و مركز كبار الممولين بكافة إداراته أثناء إجراء التسوية من أداء يحتذي به يفوق المتوقع من جهات دورها الأصيل الحصول علي أعلي حصيلة ضريبية من الممولين مما كان له الأثر المباشر في إنهاء هذه النزاعات و الإستفادة من أعلي نسبة تجاوز عن غرامات التأخير .