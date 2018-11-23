القوى العاملة: استئناف 920 عاملا بشركة صناعات دوائية العمل بالإتفاق مع الإدارة

استأنف 920 عاملا بشركة للصناعات الدوائية العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد نجاح وزارة القوي العاملة ممثلة فى مديرية القوى العاملة بالمنوفية، فى إنهاء توقف العاملين عن العمل وانتظامهم فيه، بعد تقريب وجهات النظر بينهم وإدارة الشركة، بصرف مرتبات 800 عامل، ومتبقى 120 عاملا سوف يصرفون مرتباتهم بعد غد الأحد .

وأعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن وكيل الوزارة عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية، أوضح أن مفتشى العمل بمنطقة قويسنا انتقلوا إلى مقر الشركة والالتقاء مع إداراتها وممثلى العمال، حيث تم الاتفاق علي صرف المرتبات لحوالي 800 عامل من خلال البنوك المتاح منها صرف مرتباتهم، ومتبقى حوالى 120 عاملا سيتم صرفها بعد غد الأحد.

وأكد عفيفي أن الأوضاع بالشركة هادئة ومستقرة، ولا توجد مشاكل، بعد انهاء التوقف عن العمل وانتظامه، وتعمل الشركة بكامل طاقتها.