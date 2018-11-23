القوات الأمنية العراقية تقتل أحد أمراء تنظيم داعش الإرهابى

وكالات الأنباء

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع فى العراق، عن قتل إرهابى شغل 5 مناصب فى تنظيم "داعش"، والملقب بـ"الكتكوت".

وقالت المديرية فى بيان لها، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع لواء 91 ولواء 51 تمكنت وبعملية نوعية من الاشتباك مع مجموعة إرهابية فى جزيرة الشرقاط بالمحافظة"، مشيرة إلى أنها "قتلت أحد الإرهابيين الخطرين المسمى (كتكوت)، وهو من القيادات المهمة فى التنظيم".

وأضافت المديرية، أن "الإرهابى كان العقل المخطط لعدد من العمليات الإجرامية"، وأنه "شغل خمسة مناصب وهى أمير الإسناد فى مصفى بيجي، وأمير مفارز جبل مكحول، وأمير إسناد لواء القعقاع، وأمير عسكرى فى الحضر، وكذلك منصب أمير أمنى لقاطع الشرقاط".

وأكد بيان المديرية على أن "كتكوت" كان المشرف على حفر الإنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الآليات فى ولاية الشرقاط، وأنه "مطلوب للقضاء بعدة تهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب".