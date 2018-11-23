video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات الأمنية العراقية تقتل أحد أمراء تنظيم داعش الإرهابى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:15 ص
القوات الأمنية العراقية تقتل أحد أمراء تنظيم داعش الإرهابى الجيش العراقى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع فى العراق، عن قتل إرهابى شغل 5 مناصب فى تنظيم "داعش"، والملقب بـ"الكتكوت".

 

وقالت المديرية فى بيان لها، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع لواء 91 ولواء 51 تمكنت وبعملية نوعية من الاشتباك مع مجموعة إرهابية فى جزيرة الشرقاط بالمحافظة"، مشيرة إلى أنها "قتلت أحد الإرهابيين الخطرين المسمى (كتكوت)، وهو من القيادات المهمة فى التنظيم".

 

وأضافت المديرية، أن "الإرهابى كان العقل المخطط لعدد من العمليات الإجرامية"، وأنه "شغل خمسة مناصب وهى أمير الإسناد فى مصفى بيجي، وأمير مفارز جبل مكحول، وأمير إسناد لواء القعقاع، وأمير عسكرى فى الحضر، وكذلك منصب أمير أمنى لقاطع الشرقاط".

 

وأكد بيان المديرية على أن "كتكوت" كان المشرف على حفر الإنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الآليات فى ولاية الشرقاط، وأنه "مطلوب للقضاء بعدة تهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى يشن ضربات جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا

الجيش العراقى يقتل 15 من مقاتلي داعش فى الشمال

العراق

اخبار العراق

الجيش العراقى

داعش




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة