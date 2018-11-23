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القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:10 م
القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة  وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم " سلامة.ع.س"45 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة شرق و"هادى.ع.ر"35 عاما مقيم نفس العنوان و"سيد.ف.ص"30 عاما مقيم العريش شمال سيناء و"حمدان.م.ع"28 عاما مقيم فاقوس شرقية و"احمد.ج.م"31 عاما مقيم دكرنس دقهلية و"خالد.ر.م"26 عاما مقيم منية النصردقهلية.  

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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