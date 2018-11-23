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القبض على متهمين بسرقة 58 ألف جنيه من شقة سكنية بالنزهة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:38 م
القبض على متهمين بسرقة 58 ألف جنيه من شقة سكنية بالنزهة المتهمين
كتب إبراهيم أحمد
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تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط شخصين حال تواجدهما داخل الحديقة المواجهة لجامع الفتح، وبحوزتهما خزينة حديدية ولدى محاولة فتحها أمكن ضبطهما.
 

وتبين أن المتهمين هما "محمد.ي" 43 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 12056 لسنة 2015 عين شمس، مخدرات، و "داود.ج"،وبحوزتهما، خزينة حديدية بداخلها 58.280 ألف جنيه، وهاتف محمول، ومجموعة من الأوراق، والمفاتيح المصطنعة، وأجنة حديدية، جاكوش".

 

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل أحد الشقق السكنية الكائنة ـ دائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، ومحاولة فتح الخزينة الحديدية المضبوطة بحوزتهما باستخدام الأدوات المضبوطة.

 

أمكن التوصل إلى المجني عليها وتبين أنها "صافيناز فؤاد"، باستدعائها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

 

 

 


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