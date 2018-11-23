وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج- خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى القنصلية الصينية في كراتشي- إن جميع موظفي القنصلية الصينية وعائلاتهم في أمان عقب الهجوم.



وأضاف شوانج أن الصين تدين بشدة أي هجمات عنيفة ضد الوكالات الدبلوماسية، وتطلب من باكستان اتخاذ إجراءات عملية لضمان سلامة المواطنين والمؤسسات الصينية في البلاد.



وفي سياق متصل، قال نائب رئيس البعثة في السفارة الصينية بباكستان "ليجيان تشاو" إن "السفارة الصينية في باكستان تدين بشدة الهجوم الإرهابي ضد القنصلية العامة الصينية في كراتشي"، معربا عن تقدير السفارة للجيش والشرطة في باكستان للتعامل في الوقت المناسب وعلى نحو مناسب ردا على الهجوم.

وأضاف تشاو أن أي محاولة لتقويض العلاقات الصينية الباكستانية محكوم عليها بالفشل.



يذكر أن قوات الأمن الباكستانية قد تمكنت من إحباط هجوم على القنصلية الصينية في مدينة "كراتشي" حيث حاول ثلاثة مسلحين دخول القنصلية ولكنهم لقوا حتفهم قبل أن يتمكنوا من اقتحامها.