الصين تأمل بحل للنزاع التجارى خلال لقاء شى وترامب فى قمة العشرين

أ ف ب

أعربت الصين الجمعة عن أملها بأن يتوصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج إلى حل للحرب التجارية بين بلديهما لدى لقائهما فى قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.

وتتزامن المحادثات المرتقبة فى الأرجنتين مع فشل العملاقين الاقتصاديين فى التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الذى تصاعد بعدما فرض ترامب رسوما كبيرة على البضائع الصينية، ما استدعى ردا مماثلا من جانب بكين.

وقال نائب وزير التجارة الصينى وانج شوين فى لقاء قصير مع صحافيين فى بكين "نأمل فى أن يتمكن الطرفان من العمل معا على أساس الاحترام المتبادل والتوازن والصدق والمصلحة المتبادلة وأخيرا إيجاد حل للمشكلة".

وقال وانغ إن التجارة العالمية تواجه "وضعا معقدا" مع "ارتفاع منسوب النزعات الأحادية والحمائية" ما يتسبب بحالة من الضبابية بالنسبة للتنمية الاقتصادية.

وتأمل الصين فى أن تؤكد دول مجموعة العشرين على دعمها للتعددية خلال القمة التى ستعقد من 30 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر فى بوينوس ايرس.