الصين: إصلاحات منظمة التجارة يجب أن تحمى مصالح الدول النامية

بكين (رويترز)

قال نائب لوزير التجارة الصينى اليوم الجمعة، إن الصين تدعم إصلاحات ضرورية لتعزيز سلطة وفعالية منظمة التجارة العالمية لكن تلك الإصلاحات يجب أن تدعم القيم الأساسية للمنظمة وتحمى مصالح الدول النامية.

وأبلغ وانج شو وين مؤتمرا صحفيا أن إصلاحات منظمة التجارة يجب أن تعطى الأولوية للقضايا التى تهدد وجود المنظمة، مضيفا أن الصين تأمل بأن تساهم الولايات المتحدة على نحو إيجابى فى تلك الإصلاحات.

وقال المسؤول الصينى إن اصلاحات منظمة التجارة يجب أن تقررها غالبية الدول الأعضاء وأن تأخذ فى الاعتبار الصعوبات التى تواجهها دول نامية مثل الصين وأن تحترم نموذج التنمية فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

وأضاف أن منظمة التجارة تواجه تحديات من بينها قيام بعض أعضائها بإساءة استخدام الإجراءات لزيادة الرسوم الجمركية.