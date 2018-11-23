الصرف الصحى يغرق منازل منطقة الكرور بأسوان بعد انفجار خط رئيسى

أسوان – عبد الله صلاح

أدى كسر ماسورة صرف صحى الرئيسية في منطقة الكرور بمدينة أسوان، إلى غرق العشرات من المنازل وحدوث انهيار جزئى بمنزل أحد الأهالى، اليوم، الجمعة.

انتقل إلى موقع الكارثة، عدداً من القيادات التنفيذية، وتم الدفع بسيارات كسح لشفط كميات المياه الموجودة حتى لا تتسبب في حدوث كارثة بسبب غرق المنازل.

وأعرب الأهالي عن استيائهم وغضبهم الشديد بسبب تأخر المسئولين في حل المشكلة، خاصة أنهم أبلغوا منذ فترة عندما حدث الكسر، وأدى التأخر إلى غرق المنازل، فضلًا عن تدمير بعض محتويات المنازل.