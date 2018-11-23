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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:02 م
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الشرطة البرازيلية تصدر 22 مذكرة اعتقال فى إطار التحقيق بقضايا فساد

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:00 م
الشرطة البرازيلية تصدر 22 مذكرة اعتقال فى إطار التحقيق بقضايا فساد الشرطة البرازيلية
برازيليا (أ ش أ)
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أصدرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اليوم الجمعة، 22 مذكرة اعتقال فى إطار التحقيق بقضايا فساد وغسيل أموال يتضمن بناء المقر الجديد لشركة النفط الوطنية فى مدينة سلفادور شمال شرقى البلاد.

ذكرت الخبر شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وتأتى هذه المذكرات كجزء من التحقيق بقضية "غسيل السيارات" فى البرازيل والتى تتضمن شركة "بتروبراس" وسياسيين ورجال أعمال داخل البلاد.

كما تأتى هذا التطورات الأخيرة حول إصدار مذكرات الاعتقال الصادرة اليوم بعد أسابيع من تقديم قاضى القضية استقالته من منصبه وموافقته على شَغْلِ وزارة العدل فى حكومة الرئيس جائير بولسونارو، حيث قال القاضى البرازيلى السابق "سيرجيو مورو" آنذاك إن القضاة المحليين سيتولون التحقيق فى القضية.

 


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