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السفير بسام راضى: الرئيس يشيد بحجم الإنجاز الإنشائى فى مختلف المشروعات الجديدة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:02 م
السفير بسام راضى: الرئيس يشيد بحجم الإنجاز الإنشائى فى مختلف المشروعات الجديدة السفير بسام راضى
القاهرة (أ ش أ)
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صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى فجر اليوم تضمنت تفقد تطورات الأعمال فى مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، والتى تتم بمعدلات زمنية قياسية وفقاً لأحدث المعايير الهندسية العالمية، وذلك تمهيداً لافتتاحها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتصبح إضافة تنموية جديدة فى مسيرة البناء والتعمير بالدولة، مشيرا إلى أن الرئيس شملت أيضا تفقد المراحل الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح والحى الحكومى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى حرص خلال جولته على لقاء المهندسين والعمال بمواقع المشروعات، حيث استمع إلى شرح تفصيلى بشأن الأعمال الجارية بتلك المشروعات استعداداً للبدء فى تشغيلها الفعلى.

وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس السيسى أشاد، خلال جولته، بحجم الإنجاز الإنشائى الذى تم بمعدل زمنى قياسى فى مختلف المشروعات الجديدة، وكذا بالمجهود الضخم المبذول من قبل شركات المقاولات المنفذة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة لتصبح تلك المشروعات إضافة جديدة لعملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة حالياً على نحو يوفر المزيد من فرص العمل ويساهم فى جذب الاستثمارات.

 


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