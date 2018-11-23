السعودية تدين الهجوم على حافلة تلاميذ العراق وقنصلية الصين بباكستان

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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة عن إدانة المملكة وبأشد العبارات، انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تلاميذ جنوب مدينة الموصل بالعراق، والهجوم الانتحارى على قنصلية الصين فى مدينة كراتشى بجنوب باكستان، والهجوم على مخيم لعمال شركة فرنسية فى شرق النيجر .



وأكد المصدر وففا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، رفض المملكة لهذه الأعمال الآثمة، التى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار العالم أجمع، مجددا وقوف السعودية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، خاتما تصريحاته بتقديم العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.