وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" اليوم /الجمعة/ إن الرئيس الصيني سيحضر كذلك الدورة الـ13 لقمة مجموعة العشرين المقررة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى أول ديسبمر في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وأضاف أن زيارات الرئيس الصيني تأتي بناء على دعوات من الملك الإسباني فيليب السادس ، والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ، ورئيس بنما خوان كارلوس فاريلا ، ورئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا.