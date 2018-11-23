video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرئيس التنفيذى: إينى الإيطالية "مهتمة دوما" بأبوظبى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:32 م
الرئيس التنفيذى: إينى الإيطالية "مهتمة دوما" بأبوظبى اينى
رويترز
إضافة تعليق

امتنع كلاوديو ديسكالزى ،  الرئيس التنفيذى لشركة النفط الإيطالية إينى ، اليوم الجمعة ، عن الإفصاح عما إذا كانت مجموعة النفط الإيطالية ،  ستقدم عرضا لوحدة تكرير تابعة لشركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي، مؤكدا فى تصريحات على هامش مؤتمر فى روما ، أن  إينى "مهتمة دوما بالأمور المتعلقة" بالدولة الخليجية قائلا : أنه يتوقع أن تتراوح أسعار خام برنت القياسى فى نطاق من 60 دولارا إلى 70 دولارا للبرميل فى الأشهر الستة المقبلة إذا لم يتم اتخاذ قرار بتخفيضات كبيرة فى الإنتاج.


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إينى الإيطالية تنتهى من حفر أول آبار حقل نور الاستكشافية خلال يناير المقبل

اتفاقية تعاون فى مجال الغاز بين الإمارات و"إينى" الإيطالية

شركة مبادلة تشترى 20% فى امتياز نور البحرى فى مصر من إينى

النفط

اينى

الامارات

ابوظبى

اخبار الاقتصاد

اسعار النفط




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة