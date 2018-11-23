الرئيس التنفيذى: إينى الإيطالية "مهتمة دوما" بأبوظبى

امتنع كلاوديو ديسكالزى ، الرئيس التنفيذى لشركة النفط الإيطالية إينى ، اليوم الجمعة ، عن الإفصاح عما إذا كانت مجموعة النفط الإيطالية ، ستقدم عرضا لوحدة تكرير تابعة لشركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي، مؤكدا فى تصريحات على هامش مؤتمر فى روما ، أن إينى "مهتمة دوما بالأمور المتعلقة" بالدولة الخليجية قائلا : أنه يتوقع أن تتراوح أسعار خام برنت القياسى فى نطاق من 60 دولارا إلى 70 دولارا للبرميل فى الأشهر الستة المقبلة إذا لم يتم اتخاذ قرار بتخفيضات كبيرة فى الإنتاج.
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