الداخلية تداهم أوكار الخارجين عن القانون وتضبط سلاح وهاربين

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "القاهرة ، أسوان ، الإسكندرية ، الأقصر ، الوادى الجديد ، المنيا ، سوهاج ، البحيرة ، الفيوم ، والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة" حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أمنية مكبرة بمدن "القاهرة الجديدة ، العبور ، بدر ، الشروق ، 6 أكتوبر ، 15 مايو ، دمياط الجديدة ، الساحل الشمالى ، السادات ، المنيا الجديدة ، بنى سويف الجديدة ، النوبارية الجديدة ، أسيوط الجديدة" لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية - بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ، وضبط المتعدين على المال العام أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة (231) مخالفة إدارية متنوعة .

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة - حملة أمنية مكبرة شملت عدداً من شوارع وميادين العاصمة ، أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة ( 508 مخالفة إدارية، 99 مخالفة إشغال طريق، 10 بائع متجول، 2 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة ، 23 محضر تلوث بيئة ، 60 محضر إدارة بدون ترخيص، 11 لافته إعلانات بدون ترخيص، 4 عربات لبيع المأكولات ، 14 قرار غلق إدارى ، 11 مركبة توك توك – 7834 مخالفة مرورية متنوعة ".

وقادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان - حملة أمنية مكبرة ، تمكنت خلالها من ضبط "فرد خرطوش ، 22 قضية تموين ، 527 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 309 حكم قضائى متنوع".

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية - حملة مرورية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة أول العامرية، وتمكنت خلالها من ضبط ( 94 مخالفة إشغال بالطريق العام، 24 مخالفة مرورية ، 4 قطع سلاح أبيض ، 11 قضية سرقة تيار كهربائى ، 14 قضية تموين متنوعة ".