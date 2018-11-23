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الداخلية تداهم أوكار الخارجين عن القانون وتضبط سلاح وهاربين

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:42 م
الداخلية تداهم أوكار الخارجين عن القانون وتضبط سلاح وهاربين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "القاهرة ، أسوان ، الإسكندرية ، الأقصر ، الوادى الجديد ، المنيا ، سوهاج ، البحيرة ، الفيوم ، والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة" حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أمنية مكبرة بمدن  "القاهرة الجديدة ، العبور ، بدر ، الشروق ، 6 أكتوبر ، 15 مايو ، دمياط الجديدة ، الساحل الشمالى ، السادات ، المنيا الجديدة ، بنى سويف الجديدة ، النوبارية الجديدة ، أسيوط الجديدة" لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية - بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ، وضبط المتعدين على المال العام أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة  (231) مخالفة إدارية متنوعة .

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة - حملة أمنية مكبرة شملت عدداً من شوارع وميادين العاصمة ، أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة ( 508 مخالفة إدارية، 99 مخالفة إشغال طريق، 10 بائع متجول، 2 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة ، 23 محضر تلوث بيئة ، 60 محضر إدارة بدون ترخيص، 11 لافته إعلانات بدون ترخيص، 4 عربات لبيع المأكولات ، 14 قرار غلق إدارى ، 11 مركبة توك توك – 7834 مخالفة مرورية متنوعة ".

وقادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان - حملة أمنية مكبرة ، تمكنت خلالها من ضبط "فرد خرطوش ، 22 قضية تموين ، 527 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 309 حكم قضائى متنوع".

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية - حملة مرورية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة أول العامرية،  وتمكنت خلالها من ضبط ( 94 مخالفة إشغال بالطريق العام، 24 مخالفة مرورية ، 4 قطع سلاح أبيض ، 11 قضية سرقة تيار كهربائى ، 14 قضية تموين متنوعة ".

 


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