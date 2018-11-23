video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بحضور وزير التعليم العالى..

"الخشت" لخريجى طب الأسنان: "أتقنوا العمل واصنعوا لأنفسكم السمعة "

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:25 م
"الخشت" لخريجى طب الأسنان: "أتقنوا العمل واصنعوا لأنفسكم السمعة " جانب من حفل تخرج طلاب الأسنان
وائل ربيعى
إضافة تعليق

قال الدكتورمحمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، إن كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة ،أنشئت عام 1925، وتعد من أقدم الكليات فى الشرق الأوسط وأفريقيا  ، داعيا خريجى الكلية بضرورة ممارسة عملهم بدقة وإتقان، وأن يتعاملوا مع كل مريض على أنه أهم حالة من أجل أن يصنعوا لأنفسهم السمعة الطيبة.

جاء ذلك، خلال كلمته بحفل تخرج الدفعة 89 من كلية طب الفم والأسنان بالجامعة، أمس الخميس ،  بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ، مشددا على ضرورة أن يعمل الخريج على صيانة سمعته كطبيب ، والمحافظة علي المكانة التي وصلت إليها جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، أن مصر ستظل منارة للعلم للأجيال القادمة، مشيدًا بالمستوى العلمي الراقي لكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، وما تحققه في الارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية التي تقدمها في مجال طب وجراحة الأسنان، موجهًا التهنئة للأساتذة والخريجين وأولياء أمورهم، ومطالبًا الخريجين بأن يستمروا في التطوير والتدريب بعد التخرج.

وقال الدكتور عاطف شاكر ، عميد الكلية، إن خريجى كلية طب أسنان القاهرة، استطاعوا على مر السنوات، أن يثبتوا مدى كفاءتهم على مستوى مصر والوطن العربى، مشيرآ إلى حرص الكلية على تطوير كافة إمكانياتها من معامل وأدوات تدريب، بهدف إعداد خريجين متميزين.

وشهد حفل التحرج، نواب رئيس جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة، والدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، والأساتذة، والطلاب، وأولياء أمورهم ، وفى ختام فعاليات حفل التخرج، تم تكريم عدد من أساتذة الكلية تقديرًا لجهودهم، كما تم تكريم أوائل الخريجين.

 
1
 

2
 
 
3
 

4
 

5
 

6
 

7

 

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة القاهرة يعلن عن البدء فى بناء أول مسرح فرعونى دائم بالملاعب

جامعة القاهرة

وزير التعليم العالى

طب اسنان القاهرة

حفل تخرج




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة