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"الخارجية": نتابع سير التحقيقات الخاصة بقضية مقتل الصيدلى المصرى بالسعودية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:19 م
"الخارجية": نتابع سير التحقيقات الخاصة بقضية مقتل الصيدلى المصرى بالسعودية المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب : أحمد جمعة
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صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن جثمان المواطن المصرى المرحوم أحمد طه المنخلى الذى توفى أثر حادث الاعتداء بمدينة جازان، وصل مساء اليوم الجمعة إلى مطار القاهرة الدولي، وكان فى استقباله ممثلو وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتسليم الجثمان إلى ذويه.

 

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية فى بيان صحفى، منذ قليل، أن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة تواصل متابعة سير التحقيقات الخاصة بالقضية، وكذا الإجراءات الخاصة بمستحقات الفقيد بالتنسيق مع السلطات السعودية.

 

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص العزاء لأسرة الفقيد راجين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

 

 


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