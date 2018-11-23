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الحبيب على الجفرى يكشف كيف تم التحريض على تفجيرات المولد النبوى بأفغانستان

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:44 ص
الحبيب على الجفرى يكشف كيف تم التحريض على تفجيرات المولد النبوى بأفغانستان على الجفرى
كتب هيثم سلامة
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قال الداعية على الجفرى إن العلميات الارهابية  للمنتمين لتنظيم داعش تتم من خلال خطوات، حيث  يسبقها حملة من الهجوم المكثف ويليها التفجير وذلك بغرض تبرئة المحرض.

ونشر على الجفرى، "فيديو"  يجسد لحظة تفجير احتفال المولد النبوى فى  كابل بأفغانستان، قائلاً :"خطوات التحريض الداعشي: ‏البداية بحملة الهجوم المكثف والتبديع ثم التكفير ثم التفجير ثم يأتي المُحرِّض ليتبرأ من الفاعل".

وأدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابى الذى استهدف احتفالًا بذكرى المولد النبوى الشريف فى العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن سقوط 55 ضحية والعديد ن المصابين.

 


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الشيخ على الجفرى

مولد النبى

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