video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: تفعيل بروتوكول التعاون مع "القومى لشئون الإعاقة"

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:55 م
التعليم العالى: تفعيل بروتوكول التعاون مع "القومى لشئون الإعاقة" الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
إضافة تعليق
تلقى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدمًا من د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان حول تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى؛ والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الإعاقة العالمي في 4 ديسمبر المقبل. 

وأشار التقرير إلى أنه من المقرر تنظيم عدد من الأنشطة الخاصة بالمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات والمعاهد المصرية، على أن يتم افتتاحها عن طريق الفيديو كونفرنس من إحدى الجامعات، وكذلك الإعلان عن مسابقة في "الأدوات المساعدة للمعاقين ومجالات الاتصال والبرمجيات" تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي، فضلا عن إقامة معرض للاختراعات والابتكارات ومشاريع التخرج المقدمة بمعهد إعداد القادة، وأنه من المقرر إعلان النتيجة فى 24 أبريل القادم.


ولفت التقرير إلى تنظيم معهد إعداد القادة فعاليات إطلاق حملة لاستكمال إنشاء مراكز التميز لذوي الاحتياجات الخاصة بكل جامعة على غرار مركزى جامعة حلوان والمنيا، وكذا تنظيم مسابقة بين الجامعات المصرية حول مدى توفير كل منها للخدمات الخاصة بذوى الإعاقة بناء علي تقارير المتابعة التى تمت أثناء مسابقة "أفضل جامعة" التى نظمتها الوزارة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.


من ناحية أخرى، أعلن د.طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة والمشرف العام علي معهد إعداد القادة عن انطلاق الدورة الكشفية لجوالي المعاهد العليا اعتبارا من 23 نوفمبر الجارى بمشاركة (450 طالبا) وتشمل جميع الأنشطة الكشفية( فنية، ثقافية، كشفية، رياضية، دينية) وتستمر حتى 29 نوفمبرالجاري، وكذلك من المقرر أن تبدأ الدورة الإرشادية لجوالات المعاهد خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى حتى 4 ديسمبر المقبل في نفس المسابقات بمشاركة (250 طالبة).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول أنشطة المكتب الثقافى المصرى بلندن

التعليم العالى

بروتوكول تعاون

المجلس القومى

شئون الإعاقة




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة