التحالف الدولى يشن غارات على مواقع داعش فى جبال حمرين شمال العراق

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شنت مقاتلات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش فى جبال حمرين التابعة لمحافظة صلاح الدين ، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع العراقية .

وقالت الوزارة - فى بيان ، أورده راديو ( سوا ) الأمريكية اليوم الجمعة - " إن مقاتلات التحالف نفذت الغارات بناء على طلب من قيادة العمليات المشتركة العراقية ضمن عمليات الإنذار الأخير التى انطلقت مؤخرا لملاحقة المسلحين فى جبال حمرين .

وتشير المعلومات إلى أن نحو أربعة آلاف مسلح من داعش لا يزالون فى العراق، يتمركز أكثر من 300 منهم قرب جبل قره جوغ (70 كم جنوب غرب أربيل) شمالى العراق.