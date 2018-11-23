التحالف الدولى يشن غارات على مواقع داعش فى جبال حمرين شمال العراق

شنت مقاتلات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش فى جبال حمرين التابعة لمحافظة صلاح الدين ، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع العراقية .
وقالت الوزارة - فى بيان ، أورده راديو ( سوا ) الأمريكية اليوم الجمعة - " إن مقاتلات التحالف نفذت الغارات بناء على طلب من قيادة العمليات المشتركة العراقية ضمن عمليات الإنذار الأخير التى انطلقت مؤخرا لملاحقة المسلحين فى جبال حمرين .
وتشير المعلومات إلى أن نحو أربعة آلاف مسلح من داعش لا يزالون فى العراق، يتمركز أكثر من 300 منهم قرب جبل قره جوغ (70 كم جنوب غرب أربيل) شمالى العراق.
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