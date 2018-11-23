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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:25 م
خالد صلاح
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التحالف الدولى يشن غارات على مواقع داعش فى جبال حمرين شمال العراق

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:00 م
التحالف الدولى يشن غارات على مواقع داعش فى جبال حمرين شمال العراق غارة جوية - أرشيفية
أ ش أ
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شنت مقاتلات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش فى جبال حمرين التابعة لمحافظة صلاح الدين ، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع العراقية .

وقالت الوزارة - فى بيان ، أورده راديو ( سوا ) الأمريكية اليوم الجمعة - " إن مقاتلات التحالف نفذت الغارات بناء على طلب من قيادة العمليات المشتركة العراقية ضمن عمليات الإنذار الأخير التى انطلقت مؤخرا لملاحقة المسلحين فى جبال حمرين .

وتشير المعلومات إلى أن نحو أربعة آلاف مسلح من داعش لا يزالون فى العراق، يتمركز أكثر من 300 منهم قرب جبل قره جوغ (70 كم جنوب غرب أربيل) شمالى العراق.


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