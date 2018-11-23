وجددت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - موقف البحرين الثابت المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف كافة جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم والقضاء على جميع مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها، معربة عن تعازيها لأهالي وذوي الضحايا.



يذكر أن قوات الأمن الباكستانية قد تمكنت من إحباط هجوم على القنصلية الصينية في مدينة "كراتشي" حيث حاول ثلاثة مسلحين دخول القنصلية ولكنهم لقوا حتفهم قبل أن يتمكنوا من اقتحامها..وراح ضحية الهجوم أربعة أشخاص.