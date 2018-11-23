"الإسكان" تنظم غدا المؤتمر الدولى"نحو بنية تحتية مستدامة فى مصر والعالم العربى"

كتب أحمد حسن

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنطلق غداً السبت، وحتى 28/11/2018، بفندق ماريوت مينا هاوس، فعاليات المؤتمر الدولى الثانى "جيوميست 2018"، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة فى مصر والعالم العربى"، والذى تُنظمه وزارة الإسكان، ممثلة فى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

صرح بذلك الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، موضحاً أن المركز يُنظم المؤتمر بالشراكة مع المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية (SSIGE)، وبالتعاون مع العديد من الجمعيات المحلية والدولية المتخصصة فى مجالات الهندسة الجيوتقنية، والبنية التحتية المستدامة، والطرق، والنقل.

وأكد الدكتور خالد الذهبى، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتى انطلاقاً من دور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، فى دفع عجلة البحث العلمى، فى مجال البنى التحتية المستدامة.