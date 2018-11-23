

جاء تصريح لو بلون خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم " الجمعة" في الوقت الذى وصل المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لليمن مارتن جريفيث الى الحديدة بصحبة فريق يضم ايضا لي جراندى منسقة الشئون الانسانية هناك للوقوف على مدى تنفيذ وقف اطلاق النار هناك وكذلك الوضع الانسانى على الارض .



على صعيد متصل قال برنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة فى بيان فى جنيف اليوم إن المنظمة الدولية استكملت اليوم توزيع الغذاء على مامجموعه 180 الف شخص حيث تم توزيع 30 الف سلة غذائية تحتوى كل منها على مايكفى لاطعام عائلة مكونة من ستة افراد لمدة شهر واحد وذلك داخل مدينة الحديدة واشار برنامج الغذاء الى ان هذة السلال الغذائية لها فائدة اضافية تتمثل فى مساعدة العائلات على تجنب السفر للعثور على الطعام وبما يحد من المخاطر الامنية المتعلقة بهم ولفت البرنامج الاممى الى انه كان قد تمكن من الوصول الى حوالى 36 الف اسرة يمنية بسلال غذائية ايضا فى سبتمبر الماضى .



المنظمة الدولية نوهت الى انه وبسبب الاضطرابات المتكررة قامت أيضا بتخزين دقيق وبقوليات وزيوت في الحديدة لتغطية احتياجات حوالى 240 الف شخص كما وضعت بشكل استراتيجى حصص غذائية للاستجابة الفورية لحوالى 90 الف شخص وحيث تحتوى هذة الحصص على مايكفى من الاغذية المعلبة والمجهزة لتلبية احتياجات 15 الف اسرة فى الاسبوع .



برنامج الغذاء العالمى الذى اشار الى انه وعلى الرغم من الوضع الصعب يقوم حاليا بمساعدة حوالى 8 ملايين شخص فى اليمن شهريا وذلك بالطعام والقسائم الغذائية لفت الى انه يعمل على خطة لزيادة هذا العدد تماشيا مع تقييم الامن الغذائى فى اليمن الذى تم اجراؤه فى شهر اكتوبر الماضى وسينشر خلال ايام رسميا وهو ماسوف يعطى صورة اكثر دقة عن وضع انعدام الامن الغذائى فى اليمن .