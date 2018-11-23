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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:48 م
خالد صلاح
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الأسعار العالمية للذهب تتحرك فى نطاق ضيق وتتجه لثانى مكسب أسبوعى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:12 م
الأسعار العالمية للذهب تتحرك فى نطاق ضيق وتتجه لثانى مكسب أسبوعى الذهب مقابل الدولار
رويترز
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تحركت أسعار الذهب فى نطاق ضيق اليوم الجمعة وسط حذر من جانب المستثمرين قبيل قمة مجموعة العشرين التى ستعقد الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يناقش قادة الولايات المتحدة والصين النزاع التجارى بين البلدين.

 

ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكسب للأسبوع الثانى على التوالى مع تراجع الدولار على نحو جعل الذهب المقوم به أرخص ثمنا لحائزى العملات الأخرى.

 

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1224.34 دولار للأوقية (الأونصة) ، لكنه مرتفع بنحو 0.2 بالمئة خلال الأسبوع.

 

وتراجع الذهب 0.3 % فى العقود الأمريكية الآجلة إلى 1224.70 دولار للأوقية.

 

ومن المنتظر أن يجرى الرئيس الصينى شى جين بينغ مباحثات مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب خلال اجتماع قمة العشرين الذى يبدأ فى 30 نوفمبر بالأرجنتين.

 

وقال جون شارما الخبير الاقتصادى لدى ناشيونال أستراليا بنك "سيكون هناك تركيز قوى على قمة مجموعة العشرين المقبلة لقياس مستوى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وستكون أى زيادة (فى التوترات) من مصلحة الذهب".

 

ويتجه مؤشر الدولار إلى التراجع بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى فى 16 شهرا فى وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أثار احتمال حدوث تباطؤ فى الاقتصاد العالمى شكوكا بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) العام المقبل.

 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3 % إلى 14.30 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.2 % إلى 842.40 دولار للأوقية.

 

ونزل البلاديوم 0.6 % إلى 1146 دولار للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعى بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهى فى العشرين من يوليو ، بانخفاض بنحو 3 % إلى الآن.

 


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