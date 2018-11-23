الأزهر يدين الهجوم الإرهابى فى نيجيريا وباكستان

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي، الذي وقع، أمس الخميس، في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن مقتل عشرات الجنود النيجيريين.

وأكّد الأزهر الشريف أن مثل هذه الهجمات الإرهابية تتعارَض مع تعاليمِ الأديان والقيَم الإنسانية والمَواثيقِ الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود، للقضاء على الجماعات الإرهابية، واجتثاثها من جذورها.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى نيجيريا، رئيسًا وحكومة وشعبا، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كما أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في بلدة "هانجو" شمال غربي باكستان، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التى تستهدف المدنيين وتروع الأبرياء، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.