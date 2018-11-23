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الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابى فى أحد مساجد أفغانستان

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:06 م
الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابى فى أحد مساجد أفغانستان فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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يدين الأزهر الشريف، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في إقليم خوست شرقي أفغانستان، عقب صلاه الجمعة، ما أسفر عنه مقتل وإصابة العشرات ، وشدد البيان على حرمة  انتهاك  دور العبادة وسفك دماء المصلين الآمنين، مؤكدا أن ذلك الجرم  يشكل دليلا جديدا على تجرد منفذي تلك الجرائم من أي وازع ديني أو أخلاقي، ما يستوجب تكاتف جهود كل المؤسسات الدولية من أجل مواجهة تلك العصابات الإرهابية، وتخليص العالم من آفاتها وشرورها.
وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، سائلاً الله –تعالى- أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل. 
 
 
 

 

 


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