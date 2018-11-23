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الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة الأرصاد الجوية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس تتكاثر فيه السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانًا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتى حلايب وشلاتين.

 

ويصاحب ذلك الطقس انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

 

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:
 

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 20

الإسكندرية 15 19

بلطيم 15 19

مطروح 14 21

السلوم 13 20

سيوة 14 22

بورسعيد 17 21

دمياط 16 20

الزقازيق 16 22

الإسماعيلية 13 23

السويس 14 22

العريش 12 21

رفح 11 19

رأس سدر 16 22

نخل 11 19

نويبع 18 21

طابا 14 19

كاترين 09 15

الطور 14 20

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 18 26

مرسى علم 18 26

الفيوم 13 22

بنى سويف 13 23

المنيا 13 23

أسيوط 12 24

سوهاج 13 24

قنا 14 25

الأقصر 15 26

أسوان 17 28

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 11 27

شلاتين 19 27

أبورماد 16 26

رأس حدربة 16 26

حلايب 17 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 34

المدينة 18 30

الرياض 16 27

المنامة 21 24

أبوظبى 20 27

الدوحة 19 27

الكويت 16 22

دمشق 07 18

بيروت 17 22

عمان 10 18

القدس 11 18

غزة 16 24

بغداد 14 21

مسقط 23 27

صنعاء 06 23

الخرطوم 20 36

طرابلس 14 23

تونس 10 22

الجزائر 14 20

الرباط 12 18

نواكشوط 19 27

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على عدد من مدن وعواصم العالم:
 

الصغرى العظمى

أنقرة 07 14

اسطنبول 09 14

إسلام آباد 09 21

نيودلهى 13 28

جاكرتا 24 33

بكين -03 08

كوالامبور 24 32

طوكيو 08 15

أثينا 11 20

روما 09 18

باريس 02 08

مدريد 06 11

برلين 00 03

لندن 04 08

مونتريال -16 -06

موسكو -05 00

نيويورك -07 -03

واشنطن -06 02

 


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