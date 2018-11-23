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الأرصاد: اليوم وغدا ذروة الطقس السيئ وأمطار رعدية وغزيرة بأغلب المحافظات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:22 ص
الأرصاد: اليوم وغدا ذروة الطقس السيئ وأمطار رعدية وغزيرة بأغلب المحافظات أمطار على القاهرة
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب مختلف الأنحاء بالجمهورية.
 
وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ذروة الموجة اليوم الجمعة وبعد غد السبت، مشيرا إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة فى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.
 
 
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس السئ يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة من اليوم الجمعة وحتى الأحد بقيم تتراوح من 4 الى 5 درجات، موضحا  أنه من المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد المقبل.
 
ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة اتخاذ كافة التدابير، وارتداء الملابس الثقيلة، وسائقى السيارت بتجنب السرعات الزائدة والالتزام بتعليمات المرور .
 
 
 
 

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