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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار اجتاح سوقا فى باكستان إلى 30 قتيلا و40 مصابا

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:43 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار اجتاح سوقا فى باكستان إلى 30 قتيلا و40 مصابا باكستان
أ ش أ
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أعلنت مصادر أمنية فى باكستان ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذى اجتاح سوقا فى منطقة "أوراكزاى السفلى" القبلية الواقعة شمال غربى البلاد، إلى 30 قتيلا وأكثر من 40 مصابا.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية الإخبارية اليوم الجمعة عن تلك المصادر القول إن الانفجار وقع خارج باب مدرسة دينية تقع فى بلدة "كالايا" فى منطقة "أوراكزاي"، مضيفة أن هناك ثلاثة أطفال بين القتلى جراء الانفجار.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم تثبيت قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد فى دراجة نارية، موضحة أن عددا من الأشخاص كانوا فى السوق يشترون بعض الملابس الثقيلة عندما انفجرت هذه القنبلة.

وقالت السلطات الباكستانية إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج. كما تم فرض طوق أمنى حول المنطقة التى وقع فيها الانفجار ولا يزال التحقيق جاريا.

يأتى هذا الانفجار بعد بضعة ساعات من محاولة مسلحين اقتحام القنصلية الصينية فى مدينة "كراتشي" جنوبى البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من الشرطة الباكستانية وإصابة حارس أمن.


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