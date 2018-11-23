video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد الصناعات المصرى: سنتخذ لبنان قاعدة لتعمير سوريا والعراق

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:04 م
اتحاد الصناعات المصرى: سنتخذ لبنان قاعدة لتعمير سوريا والعراق الدكتور شريف الجبلى
بيروت عبد الحليم سالم - هانى الحوتى
إضافة تعليق
أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة إفريقيا ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن التوجه لأفريقيا لا محالة فيه، ولا سيما أن الحكومة تدعم بقوة هذا الاتجاه.
 
وأضاف الجبلى لـ" اليوم السابع"، أن هناك تنسيق بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، لزيادة الصادرات إلى إفريقيا ،فى ظل خبرة الجانب اللبنانى وتواجدهم الكبير منذ سنوات فى إفريقيا ، وبالتالى وفى سياق المصلحة المتبادلة تم تأسيس شركة تعمل بالفعل فى إفريقيا ،وتساهم فى زيادة الصادرات.
وحول الاستفادة من لبنان قال نسعى لاتخاذها قاعدة لتعمير سوريا والعراق الفترة المقبلة مع زيادة الاستثمارات المتبادلة.
 
وحول مشاركته فى منتدى الاستثمار المصرى اللبنانى  فى بيروت، قال الجبلى إن الغرض هو تعميق العلاقات الثنائية، ولذلك فإن قطاعات متنوعة تشارك فى المنتدى منها الأدوية والزراعة والصناعة، وغيرها من المجالات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. شريف الجبلى: مصر لم تستفد بشكل كامل من منظمة الكوميسا حتى الآن

شريف الجبلى لـ"ON Live": رؤية القيادة السياسية حققت أرقاما قياسية بالاقتصاد

شريف الجبلى: عدم توافر المعلومات وارتفاع تكلفة النقل يعوقان التصدير لإفريقيا

شريف الجبلى

اتحاد الصناعات

لبنان

تعمير سوريا




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة