إصابة 4 أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

أصيب 4 مشاركين فى مسيرة سلمية بقرية "كفر قدوم"، شرق محافظة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى "كفر قدوم" مراد شتيوى - فى تصريح اليوم - إن الجرحى بينهم طفل ومتضامنة إيطالية وأصيبوا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلى جنود أسطح عدد من المنازل، وأطلقوا الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط صوب المشاركين فى المسيرة، ما أدى لإصابة أربعة منهم، لافتا إلى أن المسيرة شارك فيها المئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين الأجانب للتنديد باعتقال أطفال القرية.

من ناحية أخرى، أعطب مستوطنون إطارات عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية، وحاولوا إحراق مسجد، فى منطقة البرج بقرية "بيت إكسا" شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشعارات العنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل، لافتة إلى أن المركبات المستهدفة تملكها عائلات فى "بيت إكسا" تقطن فى منطقة البرج التى استولى عليها الاحتلال وأقام عليها مستوطنة "راموت".

يشار إلى أن قرية "بيت إكسا" معزولة خلف الجدار العنصري، ولا يسمح الاحتلال لأحد بدخولها باستثناء أهالى القرية، حيث يخضعون لإجراءات تفتيش مشددة وعمليات تنكيل من الجنود الإسرائيليين الذين يغلقون مدخل القرية الوحيد.