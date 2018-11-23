video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 سيدات فى حريق منزل بالفيوم

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:34 ص
إصابة 3 سيدات فى حريق منزل بالفيوم حريق منزل - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
إضافة تعليق

أصيبت ربة منزل واثنتين من جيرانها بحروق من الدرجة الثالثة إثر تفريغها أسطوانة غاز كبيرة، لملء أسطوانات صغيرة لجيرانها بقصد الاتجار فيها، ما أدى لنشوب حريق بالمنزل، سيطرت عليه قوات الحماية المدنية. 

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل بقرية فيدمين، وإصابة 3 مواطنين بحروق. 

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق، وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد، إثر تفريغ ربة منزل مالكة العقار، إسطوانة غاز منزلية، لملئ بعض الإسطوانات الصغيرة لجيرانها بقصد الاتجار فيها، مما أدى لحدوث تسريب للغاز واشتعال النيران في المنزل، وإصابتها وإثنين من جيرانها بحروق من الدرجة الثالثة، تم نقلهم لمستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج. 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 7252 لسنة 2018م، إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل غرقا فى مجرى مائى بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة