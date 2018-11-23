إصابة 3 سيدات فى حريق منزل بالفيوم

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل بقرية فيدمين، وإصابة 3 مواطنين بحروق.



وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق، وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد، إثر تفريغ ربة منزل مالكة العقار، إسطوانة غاز منزلية، لملئ بعض الإسطوانات الصغيرة لجيرانها بقصد الاتجار فيها، مما أدى لحدوث تسريب للغاز واشتعال النيران في المنزل، وإصابتها وإثنين من جيرانها بحروق من الدرجة الثالثة، تم نقلهم لمستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.



حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 7252 لسنة 2018م، إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.