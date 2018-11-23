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إصابة صياد بالدقهلية بجرح نافذ بالبطن على يد زميل له بسبب خلافات مالية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:00 ص
إصابة صياد بالدقهلية بجرح نافذ بالبطن على يد زميل له بسبب خلافات مالية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أصيب صياد بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية بجرح نافذ بالبطن على يد زميله بسبب خلافات بينهما.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المطرية،  من مستشفى المطرية بوصول محمود ع  ع29عام صياد ومقيم بندر المطرية مصابا بجرح شبه نافذ بالبطن.

و بسؤاله اتهم  مختار م ا55عام صياد بالتعدى عليه بالة حادة سكين لخلافات مالية،  تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


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