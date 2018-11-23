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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:26 م
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إرهابى يسلم نفسه للسلطات الجزائرية بولاية أدرار

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:00 م
إرهابى يسلم نفسه للسلطات الجزائرية بولاية أدرار الشرطة الجزائرية
الجزائر (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة، أن إرهابيا خطيرا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية أدرار فى الجنوب وبحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وذخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم الجمعة، إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود المبذولة من قوات الجيش سلم الإرهابى حمو صالح عبد الرحمن وكنيته "عبد الوهاب"، أمس نفسه للسلطات العسكرية بولاية أدرار، وبحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، وخزينة ذخيرة وكمية من الذخيرة"، مشيرة إلى أنه التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.

وأضاف البيان أنه إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة رأس بورقاش بولاية سكيكدة (فى الشمال) دمرت مفرزة (دورية) للجيش مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوى على 15 قنبلة تقليدية الصنع و 8 بنادق صيد.

وأشار البيان إلى أن دورية مشتركة للجيش والدرك الوطنى (التابع للجيش) بولاية وهران (فى الغرب) والبويرة (فى الشرق) ألقت القبض على 4 أشخاص وضبطت (19.7) كيلوجرام من المخدرات، كما أحبط حرس السواحل وحرس الحدود محاولة هجرة غير شرعية لـ (43) شخصا بكل من وهران، بنى صاف، وتلمسان (فى الغرب).


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