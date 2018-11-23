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إجراء أول جراحه استبدال ركبه بمفصل صناعى لسيده فى مستشفي الزرقا بدمياط

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:00 م
إجراء أول جراحه استبدال ركبه بمفصل صناعى لسيده فى مستشفي الزرقا بدمياط جانب من إجراء الجراحة
دمياط معتز الشربينى
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نجح فريق من مستشفي الزرقا بمحافظة دمياط في  إجراء أول جراحه استبدال لمفصل الركبة بمفصل صناعى لسيدة تبلغ من العمر 55 عاما، بقسم جراحه العظام بمستشفى الزرقا المركزي بدمياط.
 
الفريق ضم كل من، الدكتور مصطفي سلامة استشاري التخدير والدكتور سيد السباعي اخصائي جراحة عظام.
 
فى سياق منفصل، أعلن  الدكتور عمرو شاهين مدير عام مستشفي الزرقا لـ"اليوم السابع"، الانتهاء من توسعه مركز الكلى بالمستشفى، بإضافة ثلاث حجرات بالدور الثالث من فاعل خير  من قريه ميت الخولى، مشيرا إلى سعى إدارة المستشفى لتكميل التشطيبات النهائية من المساعدات، حتى يتم تسكين الدور الأول والثانى للمرضى فقط، والوصول بعدد ماكينات الغسيل بالمستشفى إلى 29 لخدمة 90 مريض فشل كلوى مزمن.  
 
 
 
 
 

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