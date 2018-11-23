أهالى شهداء قرية الروضة يتسلمون شهادات إعادة إعمار المنازل

نظمت محافظة شمال سيناء مؤتمرا صحفيا لاستعراض جهود إعادة إعمار قرية الروضة بشمال سيناء وتسليم نماذج البيوت من قبل المؤسسات المانحة.

وسلم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، شهادة إعمار منزل بقرية الروضة بمحافظة شمال سيناء، لأسرة الشهيد توفيق محمد حسن والتى تسلمتها زوجته.

قام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتسليم شهادة رفع كفاءة منزل بقرية الروضة بشمال سيناء لأحد أسر الشهداء.

كما سلم الدكتور سعيد عامر، شهادة إعمار منزل لأحد أسر الشهداء، وتم تسليم شهادة توسعات بمدارس آل جرير والروضة.

وسلم اللواء مصطفى العجوز رئيس جهاز التعمير، شهادة إعادة اعمار 4 منازل.

وقام الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة جامعة سيناء، بتسليم منحة دراسية بكلية طب الأسنان لأحد ابناء القرية، معلنا عن مجانية منح جميع أبناء القرية فى الاعوام القادمة، بالإضافة إلى 60 منحة لأبناء سيناء.

كما كرم وزير الأوقاف السيدة فاطمة الملقبة بـ"أم الشهداء"، وسلم الدكتور حبشى النادى رئيس جامعة العريش شهادة بمنحة دراسية مجانية لأحد طلاب القرية.

وأعلن رئيس جمعية الأورمان، تخصيص منحة زواج لبنات الشهداء وقت عقد القران للفتيات.

كما قام قطاع الثروة السمكية بتسليم مشروع 20 حوض سمك، ومنحل من قبل وزارة الزراعة لأسر الشهداء وفسائل نخيل.