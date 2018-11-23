ألمانيا توجه اتهامات لمواطن بالمشاركة فى مقتل 36 ألف شخص بالحرب العالمية الثانية

برلين (رويترز)

قال مكتب الإدعاء فى العاصمة الألمانية برلين إن رجلا يبلغ من العمر 95 عاما وجهت له اتهامات بالمشاركة فى قتل ما يزيد عن 36 ألف شخص فى معسكر ماوتهاوزن فى النمسا خلال الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد أن الرجل الذى يدعى هانز إتش، والذى لم يكشف عن اسمه بالكامل لأسباب قانونية خدم فى منظمة نازية بأكبر معسكر اعتقال نازى فى النمسا من صيف عام 1944 وحتى ربيع 1945.

وقال مكتب الإدعاء فى بيان إنه متهم بحراسة السجناء فى المعسكر الذى يبعد نحو 20 كيلومترا من مدينة لينتس وخلال توجههم فى حشود لمواقع العمل بالسخرة.

وقال البيان إن المتهم "كان على علم بكل طرق القتل وبالظروف المعيشية المروعة للمسجونين فى المعسكر، ودعم أو ساعد فى تنفيذ عمليات قتل عدة آلاف على يد الجناة الرئيسيين".

وأشار مكتب الإدعاء إلى أن الاتهامات وجهت للرجل بموجب قانون جديد يسمح بملاحقة قضائية لمن تورطوا فى "آلة القتل" النازية حتى إن لم يقتلوا بأنفسهم أى شخص.