أكثر من 4 ألاف سائح يصلون مطار القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية

كتب - محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية، وصول أكثر من 4 ألاف سائح عربي وأجنبي من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

وشهد المطار وصول 183 رحلة دولية وداخلية، كان على متنها المجموعات السياحية، وشملت جنسيات من أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا والنمسا وفنلندا والتشيك وأوكرانيا وجورجيا، بالاضافة إلى وصول مجموعات سياحية أخرى قادمة من شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والأقصر وأسوان، وعدد من البلدان العربية منها الإمارات العربية المتحدة والعراق والبحرين والكويت.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى، بإنهاء اجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولي شرطة السياحة بالمطار.