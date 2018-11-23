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أسعار العملات اليوم الجمعة 23-11-2018 فى مصر

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:30 ص
أسعار العملات اليوم الجمعة 23-11-2018 فى مصر عملات
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 23-11-2018، أمام الجنيه المصرى بمختلف البنوك - حسب أخر تعاملات أمس الخميس-  حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى  17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.86 جنيه للشراء

 

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

 

17.88 جنيه للبيع

 

 


 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.79  جنيه للشراء

 

17.89  جنيه للبيع

 


 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع


 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى
 

 17.86 جنيه للشراء

 

17.96 جنيه للبيع

 

 

 

 

 


 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى 20.23 جنيه للشراء، 20.44 جنيه للبيع

 

 سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى  22.70 جنيه للشراء، و 23.11 جنيه للبيع


 

 سعر الريال السعودى اليوم
 

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

 بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفقا للبنك الأهلى المصرى 58.47 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع

 

 

 


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