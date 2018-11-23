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أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-11-2018 فى مصر

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:02 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-11-2018 فى مصر الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-11-2018 فى سوق الصاغة المصرى وسجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 612 جنيها للجرام حتى الآن، بالتزامن مع استمرار استقرار سعر الذهب عالميا عند 1225 دولار حتى الآن.

 


 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
 

عيار 18 : 525 جنيه

عيار 21: 612 جنيه

عيار 24 : 700 جنيه

الجنيه الذهب : 4896 جنيه

الأوقية :1225 دولار


 

سعر الذهب
 

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

 

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وتختلف مصنعية جرام الذهب بصورة كبيرة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.

 

 


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